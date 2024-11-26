Очевидцы вынесли мужчину из горящей квартиры в карельском поселке

В жилом доме вспыхнула одна из квартир, причину пожара устанавливают Днем 25 ноября на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном шестиквартирном деревянном жилом доме в поселке Ляскеля.