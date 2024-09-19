Директор Concord уходит в отставку, судьба Firewalk Studios зависит от решений Sony Kotaku со...

Директор Concord уходит в отставку, судьба Firewalk Studios зависит от решений SonyKotaku сообщает, что Райан Эллис, директор, ответственный за Concord, ушел в отставку в то время как вся команда Firewalk Studios в настоящее время находится в подвешенном состоянии, и её судьба зависит от следующих решений, которые… источник#Kotaku #Sony.