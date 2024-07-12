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21 страна на саммите НАТО подписала документ об ускорении помощи ВСУ

21 страна на саммите НАТО подписала документ об ускорении помощи ВСУ

Подпись под документом зачем-то поставил и Владимир Зеленский.На саммите стран-участниц Североатлантического альянса был подписан документ об ускорении оказания коллективной военной помощи Киеву.

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