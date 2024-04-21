«Мы сделали всё, что могли». Карлос Сайнс – о пятом месте в Китае

FerrariПилот Ferrari Карлос Сайнс уверен, что пятое место – лучший результат, которого он мог достичь на Гран При Китая «Учитывая, какой у нас был сегодня темп, было невозможно добиться лучшего результата.
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