Врач назвал самые вредные каши для завтрака: не первом месте оказалась манка

Мнение о том, что абсолютно любая каша на завтрак одинаково полезна — распространенное заблуждение. Гастроэнтерологи считают, что некоторые популярные крупы после глубокой заводской обработки теряют клетчатку и превращаются в источник быстрых углеводов, провоцирующих резкие скачки сахара в крови.