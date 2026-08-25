Мнение о том, что абсолютно любая каша на завтрак одинаково полезна — распространенное заблуждение. Гастроэнтерологи считают, что некоторые популярные крупы после глубокой заводской обработки теряют клетчатку и превращаются в источник быстрых углеводов, провоцирующих резкие скачки сахара в крови.
Врач назвал самые вредные каши для завтрака: не первом месте оказалась манка
Комментарии
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Ингерман Ланская
у этого "врача" детская мозговая трамва - мамка манной кашей его детство отравила
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4 н.
Владимир Розов
Ингерман Ланская
у этого &quot;врача&quot; детская мозговая трамва - мамка манной кашей его детство отравила
65 лет по указанию Троцкого, Хрущёва и Горбачёва детей в СССР кормили манной кашей. Чем закончил СССР? 😎
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4 н.
Ингерман Ланская
Владимир Розов
65 лет по указанию Троцкого, Хрущёва и Горбачёва детей в СССР кормили манной кашей. Чем закончил СССР? 😎
ах вот она - главная причина развала сесесесра!!! ....а чё, правда - горбачёв 65 лет назад договорился с троцким???
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4 н.
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