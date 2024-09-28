Для пользы дела: сотрудники этих ведомств будут ездить по «платникам» бесплатно

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, наделяющий правом бесплатного проезда по платным автомобильным трассам и участкам платных автомобильных дорог транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и ВС РФ.
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