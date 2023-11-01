На южноуральской трассе перевернулся рейсовый автобус

В Челябинской области устанавливают подробности ДТП с участием автобуса. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла ночью 31 октября в Пластовском районе.
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