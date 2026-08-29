Кадры из общежития, где было найдено тело школьника, которого зарезали девочки

Вчера стало известно о жуткой трагедии, произошедшей в подмосковном Орехово-Зуево. Девочки 15 и 17 лет жестоко расправились над 12-летним мальчиком.
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