Правительство РФ одобрило проект договора об общем энергорынке с Белоруссией

Правительство России одобрило проект договора Министерства энергетики РФ и Белоруссии о создании объединенного рынка электроэнергии, соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина 20 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии