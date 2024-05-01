Россия создаст защитный купол из средств ПВО над всей Запорожской областью, которая почти ежедневно подвергается обстрелам, пишет Interia.
Россия хочет развить успех. Она планирует создать купол над Украиной
Комментарии
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Сергей Храмов
Зачем открывать наши секреты по РЭБ на Украине. Украина маскимально можетт продердаться 2 месаца при непрерывной подкачке финансов. В США нашлись маразматики, которые уничтожили доллар желая помочь Украине. Флаг в руки и барабан на шею! этим в США удрецам. РВСН.
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13 час.
СХ
Сергей Храмов
В мире наступило время стремительных мировых перемен. Болевар США не выдержал двоих Украину и Израиль и экономика США и их марионеток рухнула! после воровстве Российских денег. РВСН.
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13 час.
Татьяна Гладкова
Мне,пенсионерке ,кажется слишком вольно обращаются СМИ с секретами,придумали, планами со всеми кому попадя
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10 час.
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