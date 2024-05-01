Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия хочет развить успех. Она планирует создать купол над Украиной

Россия хочет развить успех. Она планирует создать купол над Украиной

Россия создаст защитный купол из средств ПВО над всей Запорожской областью, которая почти ежедневно подвергается обстрелам, пишет Interia.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Зачем открывать наши секреты по РЭБ на Украине. Украина маскимально можетт продердаться 2 месаца при непрерывной подкачке финансов. В США нашлись маразматики, которые уничтожили доллар желая помочь Украине. Флаг в руки и барабан на шею! этим в США удрецам. РВСН.
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13 час.
СХ
Сергей Храмов
В мире наступило время стремительных мировых перемен. Болевар США не выдержал двоих Украину и Израиль и экономика США и их марионеток рухнула! после воровстве Российских денег.  РВСН.
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13 час.
Татьяна Гладкова
Мне,пенсионерке ,кажется слишком вольно обращаются СМИ с секретами,придумали, планами со всеми кому попадя
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10 час.

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