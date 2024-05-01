Сергей Храмов Зачем открывать наши секреты по РЭБ на Украине. Украина маскимально можетт продердаться 2 месаца при непрерывной подкачке финансов. В США нашлись маразматики, которые уничтожили доллар желая помочь Украине. Флаг в руки и барабан на шею! этим в США удрецам. РВСН.

СХ Сергей Храмов В мире наступило время стремительных мировых перемен. Болевар США не выдержал двоих Украину и Израиль и экономика США и их марионеток рухнула! после воровстве Российских денег. РВСН.