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Мое Люблино

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Танцевальные ритмы румбы и ча-ча-ча прозвучат в центре на Летней

В культурном центре имени И. М. Астахова 5 сентября пройдет танцевальный вечер «Латинский ритм». Участники мероприятия увидят яркое хореографическое выступление, а затем смогут сами попробовать свои силы в танце под руководством хореографа.

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