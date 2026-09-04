Танцевальные ритмы румбы и ча-ча-ча прозвучат в центре на Летней

В культурном центре имени И. М. Астахова 5 сентября пройдет танцевальный вечер «Латинский ритм». Участники мероприятия увидят яркое хореографическое выступление, а затем смогут сами попробовать свои силы в танце под руководством хореографа.
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