Путин присвоил звание Героя Труда экс-премьеру Виктору Зубкову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ председателю совета директоров «Газпрома», бывшему главе правительства Виктору Зубкову.
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