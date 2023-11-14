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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард ЦСКА Каменев: «Пока все тяжело происходит, но у нас хороший коллектив, и мы придем на ту тропу, на которой были последние два года»

«В первом периоде пропустили, хотя и играли в их зоне почти весь период. Получилась контратака – бросок, гол.

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