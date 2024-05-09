Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Разворот на Восток

Разворот на Восток

Российские окна в Европу были распахнуты настежь очень долго. И даже несмотря на всё зло, пытавшееся в них пролезть на протяжении столетий нашей истории, мы никогда по-настоящему их не заколачивали.

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Комментарии
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Александр Шилов
Не было бы так грустно если бы не было так смешно. Производить надо то, что самим нужно, а не нашим &quot;Партнерам&quot;. Конечно, если производить валовый продукт чугун и резиновые калоши как это было при Советской власти, то это быстро станет никому не надо. А если производить высокотехнологичный продукт которого в нашем производстве жуткий дефицит то это всегда будет нужно кстати и не только НАМ. Китай еще какихто 20 лет назад все на коленках собирал в подвальных кооперативах все ржали над его продукцией, а сейчас в первые экономики мира вышел.
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6 час.
Виктор Гайдуков
Без торговли нет развития. В Китай все передовые страны 20 лет назад начал перемещать свои производства потому, что дешёвая рабочая сила снижалс себестоимость продукции  а всю полученнвю дешёвую продукцию эти же сраны и скупали, а экономика Китая потихоньку росла и стала крупнейшей, но очень зависимой от рынков сбыта. Нет рынков сбыта нет и смысла производить товары, а значит и нет развития. Но в Китае своих потребителей больше миллиарда и то без внешнего рынка ему не выжить, а у нас жителей мало, значит мало потребителей и покупателей, поэтому надо мало товаров и услуг, а чем меньше товара производишь тем выше его себестоимость, а следовательно и цена. И какое же тут развитие? Всё просто. Нужны рынки сбыта, а там конкуренция и чтобы товар купили он должен быть лучше и дешевле, чем у конкурентов. Но выпускать самим все товары, да ещё и в больших количествах, не сможет ни одна страна в мире.
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3 час.
И
Искандер
Похоже, тупая хохмочка юморАстов/богоизбранцев про &quot;не Евразия, а Азиопа&quot; становится отличной новостью. И это - ПРЕКРАСНО!
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37 мин.

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