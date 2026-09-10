В Махачкале из-за падения обломков БПЛА загорелась портовая инфраструктура

В Махачкале после падения обломков украинского беспилотника произошел пожар в порту. Об этом сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин в Telegram-канале.
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