Туркменистан и Ирак обсудили поставки газа через Иран

Алматы, 6 марта /Синьхуа/ -- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с поставками туркменского газа в Ирак через территорию Ирана.
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