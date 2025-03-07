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Китай

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Туркменистан и Ирак обсудили поставки газа через Иран

Алматы, 6 марта /Синьхуа/ -- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с поставками туркменского газа в Ирак через территорию Ирана.

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