Что будет с шикарной виллой композитора Константина Меладзе на Южном берегу Крыма

В Госсовете Крыма обсуждают новый список на национализацию имущества. Как сообщил журналистам «Комсомольской правды» вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс, в случае, если Константин Меладзе будет выражать позицию против действий Российской Федерации и поддерживать армию Украины, то власти Крыма задумаются о национализации его имущества на полуострове.