💻❗️Китайские специалисты, по всей видимости, вышли на этап создания функционального аналога российского авиационного комплекса оптико-электронного противодействия 101КС-О, предназначенного для срыва наведения ракет с инфракрасными головками самонаведения.
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