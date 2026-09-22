Canadian Dollar Futures: Compression Break Above CAD Stops Canadian Dollar Futures CME_DL:6C1! satelysfx Canadian dollar futures are a conditional short on confirmation that the spot USD/CAD range has accepted above the reported 1.
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