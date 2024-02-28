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Премьер‑министр Атталь: французские солдаты могли бы защищать границы Украины

РИАМО - 28 фев. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что французские военнослужащие могут быть направлены в зону специальной военной операции на Украине для защиты границ бывшей советской республики, сообщает ТАСС.

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