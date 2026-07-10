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8 человек задержали в Амстердаме после матча Франция – Марокко, в полицейских бросали кирпичи, камни и мебель. Беспорядки также были в Гааге и Роттердаме

В городах Нидерландов были зафиксированы массовые беспорядки на фоне матча 1/4 финала ЧМ-2026 между Францией и Марокко (2:0).

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