Расчеты ОТК «Искандер-М» Балтийского флота провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил (войск) Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов.
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