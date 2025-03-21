Западные журналисты рассказали о скором «моменте истины» для Украины

Украине предстоит сделать трудный выбор в противостоянии России: или принять жёсткие условия, которые навязывает президент США Дональд Трамп, или потерпеть разгромное поражение на поле боя, пишут западные журналисты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии