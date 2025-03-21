RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Может туризм в Киеве процветает? Ха,ха,ха! Там вообще мужчиной быть опасно!В Крыму назвали «...
  • Eduard
    Жаль долго жил сволочь!В Британии на 87-...
  • Eduard
    Чучело!В Зимбабве ограби...

Западные журналисты рассказали о скором «моменте истины» для Украины

Западные журналисты рассказали о скором «моменте истины» для Украины

Украине предстоит сделать трудный выбор в противостоянии России: или принять жёсткие условия, которые навязывает президент США Дональд Трамп, или потерпеть разгромное поражение на поле боя, пишут западные журналисты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх