Институт Собраний народных представителей в китайской демократии

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Институт Собраний народных представителей /СНП/ снова попал в центр внимания общественности, поскольку во вторник откроется 2-я сессия Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.
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