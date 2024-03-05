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Китай

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Институт Собраний народных представителей в китайской демократии

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Институт Собраний народных представителей /СНП/ снова попал в центр внимания общественности, поскольку во вторник откроется 2-я сессия Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.

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