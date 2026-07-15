Происшествия
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Происшествия

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Установлен еще один военнослужащий ВСУ, подозреваемый в совершении атак на Брянскую область

Установлен еще один военнослужащий ВСУ, подозреваемый в совершении атак на Брянскую область

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата одного из подразделений вооруженных формирований Украины Владимира Балацкого.

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