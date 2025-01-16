Политика как он...
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Политика как она есть

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  • саша пупкин
    Блин, писать то вроде смешно))) Но как-то волнительно за ветеранов и инвалидов.Путин назначил Го...
  • Наталья
    Не то слово. Не тревожно, а трагично, для ветеранов и инвалидов. Единственный плюс, это снижение расходов на их содер...Путин назначил Го...
  • Meerflieger
    После её успешной оптимизации медицины как-то тревожно за ветеранов и инвалидов... 🤔Путин назначил Го...

Совбез Белоруссии: оппозиция на фоне выборов нацелена на провокации

Усилия находящейся за рубежом белорусской оппозиции в период президентской избирательной кампании будут направлены на проведение массированных информационных кампаний по дискредитации органов власти, проведение провокаций для фиксации якобы протестной позиции граждан.

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