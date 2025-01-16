Совбез Белоруссии: оппозиция на фоне выборов нацелена на провокации

Усилия находящейся за рубежом белорусской оппозиции в период президентской избирательной кампании будут направлены на проведение массированных информационных кампаний по дискредитации органов власти, проведение провокаций для фиксации якобы протестной позиции граждан.
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