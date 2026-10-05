"Забирать телефон и удерживать нельзя": омбудсмен о правилах для ТЦК

Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований.