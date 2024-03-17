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Владимир Ефимов: в столице на 60% вырос объём производства косметики и мыла

Владимир Ефимов: в столице на 60% вырос объём производства косметики и мыла

Предприятия, которые расположены в различных административных округах Москвы и специализируются на производстве мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств, в январе этого года нарастили объём выпуска своей продукции.

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