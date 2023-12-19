ВКС РФ поразили пункты дислокации украинских войск в районе Урожайного

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении около Урожайного и Новомихайловки, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
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