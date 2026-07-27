Шоу-бизнес: Подарил миллионам новогоднее настроение и умер в полном одиночестве: Как сложилась судьба Анатолия Кириллова из «Карнавальной ночи»

Поклонники советского кино отлично помнят комедию Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Эпизодическую, но яркую роль в ней сыграл тогда еще начинающий актер Анатолий Кириллов: он перевоплотился в молодого участника самодеятельности, поющего с Леночкой Крыловой.
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