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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Подарил миллионам новогоднее настроение и умер в полном одиночестве: Как сложилась судьба Анатолия Кириллова из «Карнавальной ночи»

Шоу-бизнес: Подарил миллионам новогоднее настроение и умер в полном одиночестве: Как сложилась судьба Анатолия Кириллова из «Карнавальной ночи»

Поклонники советского кино отлично помнят комедию Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Эпизодическую, но яркую роль в ней сыграл тогда еще начинающий актер Анатолий Кириллов: он перевоплотился в молодого участника самодеятельности, поющего с Леночкой Крыловой.

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