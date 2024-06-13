В Архангельской области ожидается ясная и ветреная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, осадки ожидаются только на юго-востоке региона — там пройдут дожди и грозыВетер ожидается южных направлений, на северо-западе области - западных направлений 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду.