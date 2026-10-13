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Аршавин — об удалении Тормены в матче «Краснодара» с «Зенитом»: это вообще не фол

Аршавин — об удалении Тормены в матче «Краснодара» с «Зенитом»: это вообще не фол

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об удалении футболиста «Краснодара» Витора Тормены.

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