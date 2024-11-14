Россияне стали чаще снимать стресс гребешками и кальмарами

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарные объемы продаж моллюсков в России увеличились на 19 процентов в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом 2023-го и на 25 процентов — в денежном.
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