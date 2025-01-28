В США "Учителя года" отправили под арест за пьяную вечеринку со 100 учениками

Одному из учеников стало плохо от возлияний, второго поймали за пьяную езду.Победитель конкурса "Учитель года" во Флориде США Элизабет Хилл-Бродиган была арестована после организации вечеринки с алкоголем для ста школьников.
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