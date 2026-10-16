Зеленский: ограничения на пользование Starlink армией Украины всё ещё не сняли Ограничения на пользование спутниковой связью Starlink от американской компании SpaceX армией Украины всё ещё не сняли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лондон испугал...
- IV Не России решать,...
- Лондон испугал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым