После вечеринки: четырехминутная восстанавливающая тренировка от Алины Шпак

Алина Шпак, тренер по дыхательным гимнастикам, автор запатентованного метода оздоровления организма и похудения рассказала, как быстро прийти в себя на утро, если вечеринка удалась на славу, а голова трещит по швам.
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