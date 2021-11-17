Николай Валуев: «Я вдруг узнал, что такое ревность»

«Мы с Галей путешествовали по Италии, жили в южной, бандитской части Калабрии, где к нам был. С женой Галиной Филипп Гончаров «Мы с Галей путешествовали по Италии, жили в южной, бандитской части Калабрии, где к нам был приставлен местный охранник.