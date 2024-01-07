Фильм «Холоп-2» собрал более 2 млрд рублей за шесть дней в российском прокате

Кассовые сборы комедии «Холоп-2» режиссёра Клима Шипенко достигли в России 2 миллиардов рублей за шесть дней проката, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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