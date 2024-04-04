💡 В Симферополе больше 40 улиц остались без света в четверг Из-за ремонтных работ электричества не будет до 17:00, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
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💡 В Симферополе больше 40 улиц остались без света в четверг Из-за ремонтных работ электричества не будет до 17:00, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».