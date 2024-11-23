Пашинян призвал Баку и Ереван начать осторожно налаживать экономические связи

Ереван и Баку должны начать постепенно налаживать экономические связи, признав территориальную целостность друг друга в бывших советских границах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны.
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