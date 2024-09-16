Нетаньяху: Трампу не следует полагаться на удачу после двух покушений на жизнь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что был шокирован вторым покушением на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа, и отметил, что последнему стоит перестать полагаться на удачу.
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