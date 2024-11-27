Израильские учёные заявили о "припадках" автопилота в машинах из-за мигалок спецслужб

Этому вопросу посвящено полноценное исследование.Учёные из университета Бен-Гуриона в Негеве сообщили, что оборудованные автопилотом автомобили могут начать вести себя странно, если в зону их видимости попадут проблесковые маячки на машинах спецслужб.