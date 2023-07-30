Макрон закатил истерику из-за возможной потери Францией урановых приисков в Нигере

Аргументы неделиПолитикаПодписатьсяМакрон закатил истерику из-за возможной потери Францией урановых приисков в НигереВоенный переворот в Нигере стал неприятным сюрпризом не только для Франции, но и для всего коллективного Запада.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииДмитрий ФактуровичМакрон - редкостная гнида.Ответить10 час.Ирина ЧерныхВы правы. Дураку писать чушь - единственно доступное удовольствие.Ответить10 час.Ирина ЧерныхИстерикой Макрона удовлетворены! Путину респект!Ответить10 час.
Свежие комментарии