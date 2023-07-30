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Макрон закатил истерику из-за возможной потери Францией урановых приисков в Нигере

Макрон закатил истерику из-за возможной потери Францией урановых приисков в Нигере

Военный переворот в Нигере стал неприятным сюрпризом не только для Франции, но и для всего коллективного Запада.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Макрон - редкостная гнида.
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10 час.
Ирина Черных
Вы правы. Дураку писать чушь - единственно доступное удовольствие.
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10 час.
Ирина Черных
Истерикой Макрона удовлетворены! Путину респект!
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10 час.

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