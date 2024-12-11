В областном центре Приангарья открылся новый детский сад

Открытие детского сада или школы — это всегда долгожданный праздник. Для взрослых, знающих, что детям будет комфортнее, для ребятишек, ожидающих новых развлечений и интересных занятий, для воспитателей, уверенных в улучшении условий работы.
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