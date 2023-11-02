Компания из Татарстана купила «Мотовилихинские заводы» на 24 миллиона дешевле

Изначальная стоимость предприятия составляла 1,3 миллиарда рублей.Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» объявил о заключении успешной сделки купли-продажи имущественного комплекса предприятия.
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