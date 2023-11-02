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Компания из Татарстана купила «Мотовилихинские заводы» на 24 миллиона дешевле

Компания из Татарстана купила «Мотовилихинские заводы» на 24 миллиона дешевле

Изначальная стоимость предприятия составляла 1,3 миллиарда рублей.Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» объявил о заключении успешной сделки купли-продажи имущественного комплекса предприятия.

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