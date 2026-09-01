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Газета.ру

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Марина Булова: 90% российских регионов используют ИИ-решения Сбера

Марина Булова: 90% российских регионов используют ИИ-решения Сбера

Большинство российских регионов (90%) используют ИИ-решения Сбера в здравоохранении, логистике, образовании и других сферах, заявила вице-президент, руководитель дирекции по ESG Сбербанка Марина Булова в рамках XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

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