Сделать победный рывок в тотальном противостоянии с Западом России мешает только коррупция Радикальные украинские беженцы в Европе в который уже раз принялись голосить на все лады по поводу «недемократических настроений» рядовых жителей Европы.
Сделать победный рывок в тотальном противостоянии с Западом России мешает только коррупция Радикальные украинские беженцы в Европе в который уже раз принялись голосить на все лады по поводу «недемократических настроений» рядовых жителей Европы.
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