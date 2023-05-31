Заноза

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Европейцы стали украшать дома флагами «Вагнера» и портретами Кадырова

Европейцы стали украшать дома флагами «Вагнера» и портретами Кадырова

Сделать победный рывок в тотальном противостоянии с Западом России мешает только коррупция Радикальные украинские беженцы в Европе в который уже раз принялись голосить на все лады по поводу «недемократических настроений» рядовых жителей Европы.

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