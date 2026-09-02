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Пункт-А

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Завтра часть улицы Советской в Астрахани перекроют для движения

Завтра часть улицы Советской в Астрахани перекроют для движения

В связи с проведением Всероссийской военно-патриотической акции «Послание победителей: связь поколений 1945-2045» 3 сентября в центре Астрахани будет временно ограничено движение автомобильного транспорта.

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