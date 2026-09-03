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Татар-информ

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Судят курьера мошенников, забравшего у молодого казанца 3 млн

Судят курьера мошенников, забравшего у молодого казанца 3 млн

В Казани началось рассмотрение уголовного дела , заведенное в отношении 38-летнего жителя Зеленодольска.

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