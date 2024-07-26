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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Площадка для проведения олимпийского турнира по дзюдо не готова за сутки до начала соревнований

На арене «Марсово поле», где должен пройти турнир по дзюдо, пришлось заменить пол. Причиной стала установка неправильного покрытия.

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